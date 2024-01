Fœtus de porcs, couronnes mortuaires, araignées... Comment eBay a écopé d'une amende de 3 millions pour le harcèlement d'un couple de blogueurs

En 2019, David et Ina Steiner font état, sur leur publication EcommerceBytes, de certaines critiques vis-à-vis de plateforme eBay, invitant leurs abonnés à se méfier de certaines pratiques du groupe. Rapidement, les cadres de la société prennent connaissance des reproches émis par le couple, qui va alors être la cible d'une vaste et incroyable campagne d'intimidation et de harcèlement.