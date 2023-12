Avec cette mise à jour, ce SUV électrique devient l'un des meilleurs du marché

Cette hausse de puissance s'accompagne aussi d'une hausse de l'autonomie. Une batterie optimisée avec une gestion thermique plus avancée augmente l'autonomie à plus de 560 kilomètres pour la version 85 et à plus de 575 kilomètres pour sa déclinaison Coupé. En outre, la chimie améliorée, et une nouvelle gestion du préconditionnement de la charge permettent désormais un gain de la puissance de charge de 22 % et de 8 minutes de mieux sur l'exercice 10-80 %. Il faut désormais 28 minutes. Ainsi, la version 85 annonce 135 kW, et les versions 85X et RS affichent une puissance de 175 kW.

Le constructeur précise que le préconditionnement peut être activé manuellement ou automatiquement via la navigation lorsqu'elle intègre un arrêt de la recharge.