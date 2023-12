Découvrez 3 tablettes graphiques à mettre sous le sapin pour Noël !

L'Artist 22 (2nd Gen) est l'une des tablettes graphiques les plus larges proposées aujourd'hui par XPPen. Avec cet appareil, vous bénéficiez d'une surface de création au format XXL, avec un écran de 21,5 pouces à résolution 1080p et une précision des couleurs de 86 % NTSC, ainsi qu'Adobe RGB≥ 90 % et sRGB≥122 %. En bref, la restitution des couleurs est tout simplement stupéfiante et hyper réaliste, pour vous donner un rendu ultra-précis des différentes teintes que vous avez sélectionnées. Les images et vidéos sont plus réalistes et riches que jamais.

Le support réglable permet de modifier l’angle de l’écran de 16 à 90°, pour s'adapter précisément à vos habitudes de dessin et vous apporter un confort exceptionnel lors de vos sessions de création. De la même manière, le stylet supporte une inclinaison à 60° pour détecter tous les mouvements de pinceau, et rendre vos coups de crayon les plus naturels qui soient. Ainsi, votre vision est entièrement préservée. Le nouveau stylet fourni fonctionne sans pile PA2, afin de vous offrir encore plus de liberté au fil de votre utilisation.