Cocorico ! La torche de la flamme olympique des Jeux de Paris fait un vrai tour de France technologique

Le processus ne s'arrête pas là, chers lecteurs. Les moitiés de torche reçoivent un traitement de surface avancé à Ferrière-en-Brie (Seine-et-Marne) et du côté de Saint-Quentin-Fallavier (Isère), où l'on ajoute un aspect satiné et un polissage miroir. Ces techniques de pointe, habituellement utilisées dans le luxe et l'industrie spatiale, ajoutent une touche de sophistication à l'objet.