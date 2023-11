À Tahiti, les JO 2024 veulent une tour en béton dans le lagon, équipée wifi et climatisation

Les Jeux Olympiques de Paris qui auront lieu l'été prochain vont permettre de mettre en avant des nouveautés assez exceptionnelles, comme les taxis volants. Mais cet événement mondial devrait aussi malheureusement entraîner un certain nombre de désagréments. Les tarifs sur Airbnb et dans les hôtels ont ainsi connu une grosse inflation sur le territoire de la France métropolitaine. Et de l'autre côté du monde, à Tahiti, un chantier est de plus en plus montré du doigt par les habitants locaux.