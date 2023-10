25 ans de benchs et de mesures en tout genre : joyeux anniversaire 3DMark !

Pour MadOnion, le succès ne tarde pas et 3DMark devient rapidement une si ce n'est LA référence des mesures 3D. La suite de tests retourne un résultat qui permet une évaluation simple, même si, année après année, les versions de 3DMark se succèdent et les résultats ne sont pas comparables.

En 2002, la société change de nom – pour FutureMark – avant d'être achetée par UL Benchmarks en 2014 et prendre le nom de son propriétaire quatre ans plus tard. Pendant ce temps, 3DMark a évolué, mais depuis 2013, il n'est plus question de lui accoler un numéro de version. La « suite 3DMark » évolue au fil des modules (DLC) que l'on peut acheter selon son bon vouloir.