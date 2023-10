Les processeurs Intel Core i5-14600 et i3-14100 se dévoilent à leur tour sur Geekbench

Absence de lettre « K » oblige, il s'agira donc d'un modèle dont le coefficient multiplicateur est bloqué. Pour le reste, il reprend donc les 14 cœurs du Core i5-14600K avec une répartition en 6 cœurs performants et 8 cœurs efficaces. Quelques surprises toutefois du côté des fréquences de fonctionnement avec une fréquence de base de seulement 2,6 GHz (contre 3,5 GHz sur le « K »). À voir si les bases de Geekbench sont correctement renseignées.

La fréquence boost est plus « normale » avec 5,2 GHz soit simplement 100 MHz de moins que le modèle « K ». Le cache embarqué semble passer de 44 Mo sur le Core i5-14600K à 32 Mo sur le Core i5-14600. Des changements qu'il conviendra de vérifier le moment venu, mais qui n'ont pas un gros impact sur les performances du processeur : à 2 785 et 16 707 points en single-core et multi-core, il n'est pas loin du Core i5-14600K (2 819 et 17 190 points).

Rappelons que la sortie de cette seconde salve de processeurs Raptor Lake Refresh n'est pas attendue avant le début de l'année prochaine.