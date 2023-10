iPhone 15 : la mise à jour iOS 17.0.3 ne réglerait pas le problème de la surchauffe

À la décharge d'Apple, l'utilisation au quotidien d'un iPhone est en général moins demandeuse en performance que les tests, qui tendent à pousser la machine beaucoup plus loin. De plus, il ne s'agit ici que d'un seul essai, et il faudra voir dans les jours et semaines à venir si la surchauffe peut encore être observée par des clients de la marque.

Pour rappel, Ming-Chi Kuo, l'analyste spécialiste d'Apple, avait expliqué à la fin du mois de septembre que le problème pourrait être non pas dû à iOS, mais aux « compromis faits dans la conception du système thermique pour obtenir un poids plus léger, tels que la réduction de la surface de dissipation de la chaleur et l'utilisation d'un cadre en titane, qui ont un impact négatif sur l'efficacité thermique ». Il avait alors pronostiqué que la seule issue pour Apple serait de brider les performances du téléphone. En arrivera-t-on là ?