Après Castlevania, Onimusha arrive (très bientôt) sur Netflix, et voici le premier trailer

Pensée comme une trilogie (avec Jean Reno au casting du troisième opus), la saga Onimusha avait finalement accouché d'un quatrième opus en 2006 avec Dawn of Dreams. Il y a presque un an jour pour jour, Netflix et Capcom annonçaient la mise en chantier d'un anime Onimusha. Aujourd'hui, le géant américain confirme la date de sortie, avec en prime un premier trailer rythmé par « The Loneliest » de Måneskin.