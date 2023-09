Canal+ : découvrez le service qui remplace Cafeyn pour lire la presse

En effet, s'il était jusqu'à récemment intégré aux offres Canal+, le service Cafeyn est désormais remplacé par une autre service : PassPresse. Canal+ explique : « Vous pourrez y retrouver vos quotidiens, hebdomadaires et magazines préférés en illimité depuis myCANAL et via l’application et le site web dédié. Disponible pour tous les abonnés à Canal+ et à CanalSat. »

Pour la petite histoire, PassPresse est édité par Prisma Media, une société appartenant au groupe Vivendi. Si le service est inclus pour les abonnés Canal, PassPresse peut également faire l'objet d'une souscription à part, avec un abonnement fixé à 9,99 euros par mois.