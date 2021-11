Les bandes originales et podcasts des séries et films Netflix ont désormais leur place sur Spotify

Spotify propose déjà depuis un moment maintenant du contenu lié aux films et séries originales de Netflix. Mais désormais, tout ce contenu, qu'il s'agisse d'albums musicaux, de podcasts ou de playlists, est regroupé dans un seul endroit.

Il est notamment question de Squid Game , de Cowboy Bebop , de La Casa de Papel, de Narcos: Mexico, de Red Notice et d'une dizaine d'autres œuvres. On relèvera en passant que le western The Harder They Fall profite pour l'occasion d'un album « amélioré », doté notamment d'une courte vidéo d'introduction autour de la création de la bande-son.

Notez cependant que pour trouver ce hub Netflix , si vous n'habitez pas dans l'un des pays concernés pour le moment par ce lancement (États-Unis, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni, Irlande et Inde), taper « Netflix » dans la recherche ne fonctionnera pas. Pour le moment, il faudra se contenter de passer par le lien ci-dessus.