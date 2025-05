Si vous souhaitez couper les ponts avec votre adresse e-mail Gmail ou Outlook, prenez votre temps. Assurez-vous d’avoir complètement migré de Gmail ou Outlook vers l’alternative européenne Infomaniak Mail et que tout le monde vous contacte directement sur cette dernière. En plus de son service de messagerie, la société suisse a son propre client de messagerie, une application dédiée respectueuse de votre vie privée. À l’heure où ces lignes sont écrites, l’application Infomaniak Mail ne prend en charge que ses propres adresses e-mail. Cependant, son objectif est de s’ouvrir à d’autres fournisseurs. De plus, avec la kSuite, c’est une réelle alternative européenne aux mails (et plus !) contre les solutions américaines et avec un grand potentiel.