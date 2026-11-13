Le R95H confirme l’intérêt du rétroéclairage RGB sur un téléviseur LCD, ainsi que l'approche de Samsung. Ses couleurs sont riches, leur tenue dans les hautes lumières est convaincante et le mode Filmmaker livre une excellente précision en HDR. La réserve lumineuse reste élevée, notamment lorsque la surface éclairée augmente, tandis que le traitement Glare Free facilite le visionnage en journée. Tizen, la faible latence et une partie audio agréable complètent une prestation polyvalente.



Le choix face à l’OLED dépend pourtant très directement des conditions d’utilisation. Pour un salon éclairé et une place principalement située dans l’axe, le R95H a de solides arguments. Pour les films regardés dans l’obscurité ou un salon où plusieurs personnes sont assises sur les côtés, le contraste au pixel près et les angles de vision d’un bon OLED conservent notre préférence. Le blooming et sa visibilité accrue hors axe demeurent les principales réserves de ce Samsung.



Le prix peut faire pencher la balance en faveur du R95H. Le prix inférieur du R95H par rapport au S99H donne un argument supplémentaire au MicroRGB de Samsung pour un usage polyvalent en salon éclairé. La décision doit toutefois tenir compte du prix effectivement proposé par les vendeurs au moment de l’achat, en regard des qualités d’image que l’on privilégie.