Le LCD peut-il rivaliser avec l’OLED sur le terrain des couleurs ? Samsung mise sur le rétroéclairage Micro RGB pour y parvenir. Son R95H associe des LED rouges, vertes et bleues au traitement antireflet Glare Free, avec l’ambition de conjuguer richesse colorimétrique et luminosité. Nous avons testé sa version de 75 pouces pour confronter cette promesse à nos mesures et à nos contenus habituels.
Les téléviseurs LCD haut de gamme ont longtemps misé sur la multiplication (et la miniaturisation) des zones de rétroéclairage et la hausse de la luminosité pour rivaliser avec l’OLED. L’arrivée du RGB ajoute un autre enjeu : produire des couleurs plus étendues et préserver leur saturation lorsque la luminance augmente. Une approche déjà explorée par le Sony BRAVIA 9 II, ou encore l’Hisense UR9S et que Samsung décline sous l’appellation Micro RGB.
Meilleurs prix
- Couleurs riches et bonne tenue dans les hautes lumières
- Excellente précision colorimétrique HDR en mode Filmmaker
- HDR convaincant et bonne réserve lumineuse
- Antireflet Glare Free efficace
- Faible input lag et équipement gaming complet
- Design du pied à effet miroir
- Blooming toujours visible, davantage hors axe
- Angles de vision limités
- Gamma SDR perfectible
- Spatialisation surround limitée
- Sans surprise, toujours pas de Dolby Vision
Le R95H arrive dans une gamme où les OLED, notamment le Samsung S99H à dalle QD-OLED, occupent déjà une place importante. Son intérêt doit donc s’apprécier au-delà de la seule étendue des couleurs : précision du rétroéclairage, restitution des scènes complexes, confort en journée et polyvalence feront aussi la différence. C’est ce que nous avons cherché à évaluer avec notre exemplaire de 75 pouces prêté par la marque, à travers nos mesures et nos contenus de test habituels.
Samsung R95H : performances et qualité d’image
Nos mesures
Sous l’appellation Micro RGB, le R95H reste un téléviseur LCD : les LED rouges, vertes et bleues servent de rétroéclairage derrière la dalle. Contrairement à ce que son nom peut laisser penser, elles ne constituent pas les pixels de l’image, comme ce serait le cas sur un écran MicroLED autoémissif. Cette architecture vise à élargir le gamut et à préserver des couleurs saturées à forte luminance, tout en conservant un pilotage de la lumière par zones. Le processeur Micro RGB AI Engine Pro intervient dans la gestion de l’image et les traitements vidéo. Nos mesures en mode Filmmaker, en SDR comme en HDR, permettent d’examiner la fidélité du rendu et le comportement lumineux de cet ensemble.
Cliquez ici pour voir nos mesures SDR
Nous avons réalisé nos mesures sur le Samsung R95H de 75 pouces, en mode Filmmaker. En SDR, commençons par l’échelle de gris : le Delta E 2000 moyen s’établit à 2,7. L’ensemble reste correctement maîtrisé, même si le graphique montre des écarts plus marqués à mesure que l’on progresse vers les niveaux les plus clairs. La moyenne donne donc une bonne indication générale, sans traduire une neutralité parfaite sur toute l’échelle.
La température de couleur moyenne atteint 6 404 K, une valeur proche des quelque 6 500 K de la référence D65. La balance RVB reste assez régulière, avec un bleu légèrement en retrait dans les niveaux moyens et élevés, tandis que le vert se maintient un peu plus haut. Le rendu tend ainsi légèrement vers le chaud, mais sans dominante massive. Cette proximité avec la référence ne doit pas faire oublier les petites variations de l’équilibre RVB selon le niveau de gris.
Le gamma appelle davantage de réserves. Sa moyenne de 2,485 dépasse notre cible de 2,4, et la courbe se situe au-dessus de celle-ci sur la majeure partie de l’échelle. Elle évolue généralement autour de 2,45 à 2,55, avec une remontée plus prononcée dans les niveaux clairs, avant de rejoindre la cible à l’extrémité de l’échelle. Les niveaux intermédiaires et certains niveaux clairs sont donc restitués plus sombres que prévu.
Le ColorChecker confirme une fidélité des couleurs globalement bonne. Nous relevons un Delta E moyen de 2,64, avec un maximum de 5,44. La moyenne demeure sous le repère de 3 couramment retenu pour signaler des écarts susceptibles de devenir perceptibles. Le mode Filmmaker fournit donc une base sérieuse, sans atteindre la précision des meilleurs réglages d’usine sur l’ensemble des teintes.
Enfin, la luminosité SDR atteint 615 cd/m². Cette réserve laisse de la latitude pour adapter l’image à une pièce éclairée.
La suite de nos mesures en HDR
Le Samsung R95H prend en charge les formats HDR10, HLG et HDR10+, mais reste dépourvu de Dolby Vision. Samsung indique également la compatibilité HDR10+ Advanced sur sa fiche française. Nous avons conservé le mode Filmmaker pour les mesures HDR.
Le ColorChecker livre ici un résultat nettement plus convaincant qu’en SDR. Le Delta E moyen descend à 1,05, pour un maximum de 2,79. Même la plage la plus éloignée de sa cible reste donc sous le repère de 3 dans cette série. La bonne moyenne ne masque pas de grosse dérive ponctuelle parmi les couleurs testées : c’est l’un des résultats les plus solides de ce R95H.
Le suivi EOTF montre une réponse proche de la référence sur une grande partie de l’échelle. L’écart devient plus sensible dans les hautes lumières, où le téléviseur rejoint progressivement son maximum lumineux. La restitution des niveaux les plus élevés n’est donc pas parfaitement conforme à la référence, malgré l’excellente précision des couleurs mesurées.
Sur une fenêtre de 10 %, nous mesurons un pic de 2 639 cd/m². C’est un niveau élevé, mais il mérite d’être situé face aux téléviseurs déjà passés au laboratoire. Notre Samsung S99H de 55 pouces atteignait 2 801 cd/m² en mode Filmmaker, tandis que le Sony BRAVIA 9 II de 75 pouces se maintenait autour de 3 900 cd/m² à 10 % en mode Professionnel. Le R95H ne prend donc pas l’avantage sur ces petites surfaces par sa seule luminosité.
|Téléviseur testé
|Mode de mesure
|HDR sur fenêtre de 10 %
|HDR plein écran
|Samsung R95H — 75 pouces
|Filmmaker
|2 639 cd/m²
|700 cd/m²
|Samsung S99H — 55 pouces
|Filmmaker
|2 801 cd/m²
|489 cd/m²
|Sony BRAVIA 9 II — 75 pouces
|Professionnel
|3 900 cd/m²
|900 cd/m²
La mesure selon la taille de la mire nuance toutefois cette première comparaison. Le R95H délivre environ 2 100 cd/m² à 1 %, puis près de 2 000 cd/m² à 25 %, avant de reculer autour de 1 180 cd/m² à 50 % et 700 cd/m² en plein écran. Son maximum se situe autour de 10 %, et non sur les plus petits éléments lumineux. Ces valeurs intermédiaires sont lues sur le graphique et restent approximatives.
La couverture colorimétrique constitue l’autre point important. La couverture de l’UHDA-P3 atteint 99,12 % : cet espace est donc presque intégralement reproduit. Notre relevé montre d’ailleurs que le BT.2020 est couvert pour sa part à 93,95 %. Un excellent résultat pour un téléviseur LCD.
Nos impressions sur le rendu de l’image
C’est avant tout par ses couleurs que le R95H nous a convaincus. Le rétroéclairage RGB donne de l’intensité aux teintes lumineuses sans qu’elles paraissent rapidement se délaver. Nous avions déjà relevé cet intérêt sur d’autres téléviseurs RGB : leur apport se remarque particulièrement lorsque couleur et forte luminosité doivent cohabiter. Le Samsung rappelle sur ce terrain ce que nous apprécions sur les modèles QD-OLED.
Le mode Filmmaker conserve un rendu naturel, notamment sur les visages, tandis que les autres modes donnent une image moins juste. Nous n’avons pas observé de débordements colorés sur les contenus visionnés. La richesse de la palette reste ainsi au service de l’image, sans devenir une saturation systématiquement excessive.
Nos visionnages de Blade Runner 2049, Dune : Deuxième Partie et Bugonia confirment un HDR convaincant. Reflets, flammes et éclairages ont du relief ; les petites zones lumineuses ressortent avec intensité tout en conservant des détails dans les hautes lumières. Les scènes globalement claires restent agréables et crédibles. Le R95H ne retrouve toutefois pas la puissance lumineuse du BRAVIA 9 II que nous avons testé : le Samsung séduit surtout par l’association entre lumière et couleur.
Dans les basses lumières, le contrôle est bon et les scènes sombres restent lisibles. Du blooming demeure néanmoins visible autour des éléments lumineux sur fond sombre. Le téléviseur ne retrouve donc pas la précision locale d’un OLED, capable d’éteindre chaque pixel indépendamment. Pour les films regardés dans l’obscurité, cette différence reste importante : les qualités colorimétriques du R95H ne compensent pas entièrement la présence de halos dans les plans les plus contrastés.
Les angles de vision accentuent cette limite. Dès que l’on se décale, le contraste perd de sa tenue et le blooming devient plus apparent. La meilleure place reste nettement celle située face à l’écran. Dans un salon avec des fauteuils latéraux ou un canapé large, tous les spectateurs ne profiteront donc pas du même rendu.
En journée, le traitement antireflet Glare Free fait en revanche un travail efficace pour atténuer la gêne causée par les sources lumineuses face à l’écran. Sous un éclairage ambiant important, nous observons une certaine remontée des noirs. Le compromis demeure intéressant pour une pièce de vie : avec sa réserve lumineuse en SDR, le R95H reste confortable à regarder, même lorsque l’on ne contrôle pas entièrement l’éclairage.
Le traitement vidéo donne de bons résultats sur les sources compressées, tant que le signal conserve suffisamment d’informations. Les sources vraiment médiocres restent plus difficiles : Samsung ne fait pas disparaître tous les défauts de compression. La gestion du mouvement est bonne dans l’ensemble, avec toutefois quelques saccades encore perceptibles sur les longs travellings.
Expérience au quotidien
Audio
La restitution sonore accompagne correctement les ambitions du téléviseur. Le R95H offre une scène ample et une bonne expérience aussi bien pour les films que pour le sport et les émissions. Les traitements proposés permettent d’adapter le rendu aux contenus et à ses préférences.
Le système annoncé par Samsung est une configuration 4.2.2 canaux de 70 W, avec Dolby Atmos et OTS+. L’ampleur est appréciable pour des haut-parleurs intégrés, mais la spatialisation conserve ses limites : le téléviseur ne recrée pas à lui seul un véritable environnement surround. Pour aller plus loin dans l’immersion, un équipement audio externe garde tout son intérêt.
Interface et fonctionnalités
Dans sa mouture 2026, One UI Tizen coche toutes les cases d’une interface familiale : complète, foisonnante, mais jamais confuse, d’autant que les fonctions essentielles sont désormais à portée de clic. L’intégration des services des opérateurs français contribue également à centraliser les usages.
Samsung accorde aussi une place importante à Vision AI Companion, un portail qui rassemble les fonctions d’intelligence artificielle du téléviseur. Depuis cet espace, l’assistant Bixby permet de poser des questions à la voix, de rechercher des informations en lien avec le programme affiché ou d’obtenir des recommandations de contenus. L’idée est de formuler une demande en langage naturel plutôt que de multiplier les recherches dans les menus. Notez que l’utilisation de ces services nécessite une connexion Internet et un compte Samsung.
Vision AI Companion donne également accès à des fonctions comme les fonds d’écran génératifs et Live Translate. Cette dernière traduit les sous-titres des programmes compatibles reçus par l’antenne : elle ne s’applique donc pas indistinctement à toutes les vidéos ou applications. L’intérêt de cet ensemble dépendra des habitudes de chacun, mais ce point d’entrée commun facilite la découverte de fonctions autrement dispersées. Nos tests des S92H et S99H reviennent déjà en détail sur cet environnement.
La télécommande reprend pour sa part l’approche compacte et minimaliste de Samsung, avec peu de touches et un microphone pour les commandes vocales. Elle privilégie la navigation dans l’interface aux nombreux accès directs d’une télécommande traditionnelle, ce qui demande un peu d’adaptation lorsque l’on vient d’un modèle plus fourni. Sa batterie se recharge grâce à la petite cellule photovoltaïque placée au dos, à la lumière naturelle comme sous un éclairage intérieur, avec un port USB-C pour faire l’appoint. Un détail pratique qui évite le remplacement des piles.
Samsung annonce par ailleurs sept ans de mises à jour du système Tizen à compter de l’année de lancement. Cet engagement concerne le suivi logiciel, les nouveautés disponibles pouvant varier selon les capacités du modèle. C’est un argument appréciable pour un téléviseur destiné à rester plusieurs années dans le salon.
Gaming
Nous mesurons un input lag de 8,4 ms à 60 Hz en mode Jeu, selon notre protocole habituel. Le R95H répond donc rapidement aux commandes. Son équipement comprend quatre entrées HDMI acceptant la 4K jusqu’à 165 Hz avec un PC compatible, ainsi que le VRR, l’ALLM et FreeSync Premium Pro. La Game Bar complète l’ensemble pour accéder aux informations et aux réglages utiles pendant le jeu.
|L'input lag sur le Samsung R95H
|Mode Jeu
|Mode Standard
|Input lag mesuré (à 60 Hz)
|8.4 ms
|105.4 ms
Consommation électrique
Comme pour nos autres tests, nous avons réglé la luminosité à 150 cd/m² avant de relever la consommation. Le Samsung R95H de 75 pouces atteint 68,4 W/m² dans ces conditions.
Le résultat est proche des 68 W/m² relevés sur notre Hisense UR9S et légèrement inférieur aux 72 W/m² du Samsung S99H. Il reste supérieur aux 47 W/m² du Sony BRAVIA 9 II. Rapportées à la surface de l’écran et relevées selon le même protocole, ces valeurs situent le R95H dans notre panel. Bien sûr, ces mesures ne représentent pas la consommation lors d’un film en HDR à pleine luminosité.
Design et connectique
Le pied est l’un des éléments les plus réussis du R95H. Son effet miroir donne l’impression que l’écran flotte au-dessus du meuble, avec un résultat élégant. Le design Infinity Air apporte ainsi une identité propre au téléviseur.
De son côté, le châssis conserve une épaisseur contenue pour un LCD de ce type. Samsung annonce 29,8 mm sans pied sur le 75 pouces. Le pied central mesure quant à lui environ 35,6 cm de large pour 34,9 cm de profondeur. Cette profondeur est à prendre en compte sur le meuble, tout comme les quelque 166 cm de largeur totale du téléviseur.
La connectique intégrée comprend quatre entrées HDMI, l’eARC, deux ports USB-A, une prise Ethernet et une sortie audio optique. Samsung prévoit également la compatibilité avec le boîtier Wireless One Connect, qui est vendu séparément. Cette possibilité permet de déporter les sources, mais le téléviseur conserve son propre branchement électrique.
Test Samsung R95H : l’avis de Clubic
Le R95H confirme l’intérêt du rétroéclairage RGB sur un téléviseur LCD, ainsi que l'approche de Samsung. Ses couleurs sont riches, leur tenue dans les hautes lumières est convaincante et le mode Filmmaker livre une excellente précision en HDR. La réserve lumineuse reste élevée, notamment lorsque la surface éclairée augmente, tandis que le traitement Glare Free facilite le visionnage en journée. Tizen, la faible latence et une partie audio agréable complètent une prestation polyvalente.
Le choix face à l’OLED dépend pourtant très directement des conditions d’utilisation. Pour un salon éclairé et une place principalement située dans l’axe, le R95H a de solides arguments. Pour les films regardés dans l’obscurité ou un salon où plusieurs personnes sont assises sur les côtés, le contraste au pixel près et les angles de vision d’un bon OLED conservent notre préférence. Le blooming et sa visibilité accrue hors axe demeurent les principales réserves de ce Samsung.
Le prix peut faire pencher la balance en faveur du R95H. Le prix inférieur du R95H par rapport au S99H donne un argument supplémentaire au MicroRGB de Samsung pour un usage polyvalent en salon éclairé. La décision doit toutefois tenir compte du prix effectivement proposé par les vendeurs au moment de l’achat, en regard des qualités d’image que l’on privilégie.
- Couleurs riches et bonne tenue dans les hautes lumières
- Excellente précision colorimétrique HDR en mode Filmmaker
- HDR convaincant et bonne réserve lumineuse
- Antireflet Glare Free efficace
- Faible input lag et équipement gaming complet
- Design du pied à effet miroir
- Blooming toujours visible, davantage hors axe
- Angles de vision limités
- Gamma SDR perfectible
- Spatialisation surround limitée
- Sans surprise, toujours pas de Dolby Vision
Toutes les mesures réalisées dans le cadre de ce test ont été enregistrées avec le logiciel CalMAN Ultimate, une sonde Calibrite Display Plus HL et un boîtier de mesure d’input lag Leo Bodnar.
Fiche technique Samsung R95H
Résumé
|Résolution d'écran
|3840 x 2160 pixels - 4K UHD
|Technologie d'écran
|MicroRGB (LCD)
|Compatibilité HDR
|HDR10, HDR10+, HDR10+ Adaptive
|Fréquence de rafraîchissement
|120Hz
|Fréquence de rafraichissement maximal
|144 Hz
|Puissance des haut-parleurs (watts)
|70
|Système d'exploitation
|Tizen
Affichage
|Résolution d'écran
|3840 x 2160 pixels - 4K UHD
|Technologie d'écran
|MicroRGB (LCD)
|Type de rétroéclairage
|MicroRGB
|Processeur vidéo
|Processeur Micro RGB AI
|Compatibilité HDR
|HDR10, HDR10+, HDR10+ Adaptive
|Fréquence de rafraîchissement
|120Hz
|Fréquence de rafraichissement maximal
|144 Hz
|Autres
|Mode Filmmaker
Audio
|Puissance des haut-parleurs (watts)
|70
|Dolby Atmos
|Oui
|Synchronisation audio
|Q-Symphony
Connectique
|Nombre de ports HDMI
|4
|Standard HDMI
|HDMI 2.1
|ARC / eARC
|eARC
|ALLM
|Oui
|Synchronisation dynamique
|VRR, FreeSync Premium Pro
|Autres entrées
|2x USB-A, 1x Ethernet, 1x CI+, 1x Antenne TV
|Autres sorties
|1x optique (SPDIF)
|Autres fonctions
|CEC
Connectivité
|Système d'exploitation
|Tizen
|Bluetooth
|Oui
|Norme Bluetooth
|5.3
|Wi-Fi
|Oui
|Norme Wi-Fi
|5 (AC)
|Assistant vocal
|Bixby, Google Assistant, Alexa
|Chromecast
|Oui
|Airplay 2
|Oui
Caracteristiques physiques
|Pied amovible
|Oui
|Compatibilité VESA
|Oui