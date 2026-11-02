Videostrong a placé sa porte dérobée x.cpe dans une partition du micrologiciel, avec les privilèges du système Android. Le fabricant l’a programmée pour se réinstaller au redémarrage si l’utilisateur la supprime. Dès la mise sous tension, les pirates prennent la main sur chaque boîtier infecté par l’intermédiaire de leurs serveurs de commande. Ils installent des applications en silence après avoir désactivé Google Play Protect, et lancent des commandes avec les droits du système. Dans les échanges avec les appareils, Google a aussi relevé des captures d’écran en direct et des vols d’informations de compte.

Mais les opérateurs ont surtout utilisé ces accès pour installer les modules de leurs clients criminels. La plupart de ces modules viennent de fournisseurs de proxys résidentiels, dont Linkfog et NetNut. Ces entreprises font transiter par la connexion du foyer le trafic internet de leurs clients, à l’insu des propriétaires du boîtier. Les pirates installaient parfois trois logiciels de ce type sur un seul appareil, et pour Google, Videostrong voulait tirer le maximum de chaque boîtier infecté.

Avec d’autres modules, des fraudeurs chargent des pages web invisibles sur le téléviseur et cliquent sur des publicités à la place du spectateur. Les opérateurs installaient enfin Moyu et Bird, deux portes dérobées que les chercheurs avaient repérées dans le botnet BadBox 2.0. En coupant les serveurs de commande d’une douzaine de ces familles de logiciels malveillants, Google estime avoir privé leurs opérateurs d’au moins 10 millions d’autres appareils, contaminés par d’autres moyens. Des machines de karaoké et des appareils de télémédecine sont concernés.