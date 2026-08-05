LG a été le premier à réagir. Le constructeur travaille avec les développeurs afin qu’ils retirent les fonctions de proxy résidentiel de leurs applications webOS. Celles qui refuseront de se mettre en conformité pourront être suspendues de la boutique.



Samsung lui emboîte désormais le pas. Le fabricant a déjà bloqué l’enregistrement de nouvelles applications intégrant ces composants et prépare une politique interdisant explicitement les SDK de proxy résidentiel sur Tizen. Il prévoit également de retirer les applications déjà distribuées qui ne respecteraient pas ces nouvelles règles.



La décision intervient après une nouvelle analyse menée par la société norvégienne de cybersécurité Mnemonic. Celle-ci portait sur une application Pac-Man proposée sur les téléviseurs Samsung et mise en avant dans la sélection « Editor’s Choice » du constructeur. Le code de proxy ne s’activait qu’après l’accord de l’utilisateur, mais pouvait ensuite fonctionner en arrière-plan jusqu’à la suppression de l’application.



Samsung et LG rejoignent ainsi Amazon et Roku, qui avaient déjà fermé leurs plateformes à ce type de logiciel. Pour les utilisateurs, aucune manipulation n'est à prévoir : les constructeurs doivent retirer ou faire corriger directement les applications concernées. L’opération pourrait toutefois prendre du temps. Elle ne règle pas non plus entièrement la question du contrôle exercé sur les composants tiers intégrés aux applications de Smart TV.