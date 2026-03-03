En Europe, le RGPD impose un cadre de consentement strict. Mais comme pour l’ACR, la réalité des interfaces avec ses cases précochées, ses conditions longues et rarement lues… laisse une zone grise persistante.



Faut-il s’inquiéter ? À ce stade, il ne s’agit pas d’un mécanisme généralisé ni d’une pratique officiellement adoptée par les fabricants eux-mêmes. Mais le simple fait que l’idée soit explorée en dit long sur la trajectoire des téléviseurs connectés : des écrans devenus plateformes logicielles, capteurs d’usages et désormais des contributeurs, à leur échelle, à l’alimentation des modèles d’intelligence artificielle ?