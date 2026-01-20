Le Texas a engagé une action contre cinq géants du téléviseur (Hisense, LG, Samsung, Sony et TCL) qu’il accuse d’avoir capturé des images de tout ce qui s’affiche à l’écran, afin d’analyser les usages et de revendre ces données à des tiers. Une plainte collective est désormais en préparation à New York. Derrière ce dossier, c’est une question simple qui ressurgit : jusqu’où un écran peut-il observer ce que nous faisons chez nous, sans que nous en ayons réellement conscience ?