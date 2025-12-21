Du côté de LG, cette évolution apparaît comme une suite « logique », directement issue du partenariat officialisé avec Microsoft. Une démarche qui s’inscrit dans la stratégie du constructeur visant à intégrer plus largement l’intelligence artificielle au cœur de l’expérience de navigation.

Côté utilisateurs, la réaction a toutefois été nettement moins enthousiaste. La grogne s’est rapidement fait entendre face à l’installation imposée de l’application, d’autant plus qu’il est impossible de la désinstaller, un choix qui passe très mal auprès d’une partie de la communauté.