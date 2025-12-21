À l'instar d'autres fabricants avant lui, LG doit se résoudre à écouter la grogne des utilisateurs, et va finalement permettre de supprimer le raccourci Copilot que la marque venait d'intégrer (de force) dans ses Smart TV.
Les utilisateurs de smartphones, de tablettes et d'ordinateurs ont depuis quelques années déjà fait connaissance avec les bloatwares, ces fameux logiciels pré-installés qui peuvent s'avérer utiles, mais aussi parfois particulièrement inutiles, d'autant plus que certains ne peuvent qu'être désactivés, en lieu et place d'une suppression définitive en bonne et due forme.
LG fait marche arrière avec Copilot
En effet, il y a quelques jours seulement, divers propriétaires d'une Smart TV LG découvraient la présence de Microsoft Copilot aux côtés de leurs applications favorites, l'assistant américain ayant débarqué avec une mise à jour firmware. Rien de grave à première vue, si ce n'est que l'application en question est impossible à désinstaller…
Du côté de LG, cette évolution apparaît comme une suite « logique », directement issue du partenariat officialisé avec Microsoft. Une démarche qui s’inscrit dans la stratégie du constructeur visant à intégrer plus largement l’intelligence artificielle au cœur de l’expérience de navigation.
Côté utilisateurs, la réaction a toutefois été nettement moins enthousiaste. La grogne s’est rapidement fait entendre face à l’installation imposée de l’application, d’autant plus qu’il est impossible de la désinstaller, un choix qui passe très mal auprès d’une partie de la communauté.
Un simple raccourci, plutôt qu'une application à part entière
Aussi, tout comme Nothing il y a quelques semaines avec les applications Meta, LG fait machine arrière, et va finalement prendre les mesures nécessaires pour permettre aux utilisateurs de supprimer Copilot.
Un porte-parole de LG a ainsi indiqué que le coréen va bien « permettre aux utilisateurs de supprimer l’icône de raccourci s’ils le souhaitent ». Toujours selon LG, l’icône Copilot fraichement débarquée sur certaines Smart TV de la marque ne correspond pas à une application intégrée au téléviseur, mais à un simple raccourci, permettant de lancer le chatbot d’IA via le navigateur Web de la TV.
Côté utilisateurs, si l’on pouvait penser que des fonctionnalités ajoutées gratuitement seraient accueillies favorablement, depuis de longues années déjà, la réalité est autrement plus nuancée. Et pour cause, ces derniers tiennent avant tout à conserver la maîtrise des services qu’ils utilisent et souhaitent pouvoir choisir ceux qu’ils activent (ou non pas) sur leurs appareils.
La suppression de Copilot sur les Smart TV LG devrait être rendue possible prochainement, celle-ci n'étant pas encore d'actualité.