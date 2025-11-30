Après avoir suscité l'indignation en imposant des publicités sur ses réfrigérateurs connectés haut de gamme, Samsung fait marche arrière. Une nouvelle option permet désormais de désactiver ces contenus directement depuis les réglages.
Il y a tout juste un mois, nous vous faisions part d'une nouvelle peu réjouissante pour les propriétaires de frigos connectés Samsung : l'arrivée de la publicité. Le fabricant sud-coréen avait alors déclenché une vague de critiques de la part de ses clients, ces derniers ne disposant d'aucun moyen pour supprimer les annonces publicitaires de leur écran tactile. Face au mécontentement exprimé par sa clientèle, Samsung vient d'introduire une mise à jour permettant enfin de désactiver ces publicités intrusives.
Samsung ajoute une option de désactivation des publicités sur votre frigo
Comme bien souvent, la modification a été repérée par des utilisateurs sur Reddit qui ont signalé l'arrivée d'une nouvelle mise à jour logicielle. Cette dernière intègre une option inédite dans les paramètres, offrant aux propriétaires la possibilité de couper les publicités affichées sur l'écran de leur réfrigérateur connecté. Pour activer cette fonction, il suffit d'installer la dernière version du logiciel disponible, de se rendre dans le menu Paramètres, de descendre jusqu'à la section Publicités et enfin de la désactiver.
À juste titre, nombre de consommateurs avaient manifesté leur mécontentement, ces derniers refusant catégoriquement de voir leur appareil électroménager haut de gamme transformé en support publicitaire. L'ironie de la situation résidait précisément dans le fait que les acheteurs avaient parfois investi plus de 2 000 dollars pour un produit de la sorte, avant de le voir envahi par des contenus promotionnels.
Vers de plus en plus de pubs sur les appareils connectés ?
L'intégration de publicités dans les appareils connectés n'est pas une nouveauté. Des produits Google TV ou les dispositifs intelligents d'Amazon ont déjà emprunté cette voie, commençant par des expériences relativement épurées avant d'introduire progressivement davantage de contenu publicitaire. Les entreprises cherchent constamment de nouvelles sources de revenus, et l'injection de publicités dans leurs produits représente l'une des méthodes les plus simples et efficaces.
Aujourd’hui encore, les réfrigérateurs intelligents restent minoritaires, mais cette situation pourrait rapidement évoluer. D’ici une dizaine d’années, les écrans intégrés pourraient s’installer dans la plupart des cuisines, offrant un nouvel espace où la publicité pourrait facilement trouver sa place. Les propriétaires d'appareils concernés doivent donc rester vigilants : rien ne garantit qu'une future mise à jour ne réactivera pas automatiquement les publicités…