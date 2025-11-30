Comme bien souvent, la modification a été repérée par des utilisateurs sur Reddit qui ont signalé l'arrivée d'une nouvelle mise à jour logicielle. Cette dernière intègre une option inédite dans les paramètres, offrant aux propriétaires la possibilité de couper les publicités affichées sur l'écran de leur réfrigérateur connecté. Pour activer cette fonction, il suffit d'installer la dernière version du logiciel disponible, de se rendre dans le menu Paramètres, de descendre jusqu'à la section Publicités et enfin de la désactiver.

À juste titre, nombre de consommateurs avaient manifesté leur mécontentement, ces derniers refusant catégoriquement de voir leur appareil électroménager haut de gamme transformé en support publicitaire. L'ironie de la situation résidait précisément dans le fait que les acheteurs avaient parfois investi plus de 2 000 dollars pour un produit de la sorte, avant de le voir envahi par des contenus promotionnels.