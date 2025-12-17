De nombreux propriétaires d'une Smart TV LG ont eu la (mauvaise ?) surprise de voir Microsoft Copilot s'incruster dans l'interface webOS de leur téléviseur. Et l'IA de Microsoft est tellement intelligente… qu'il est impossible de la désinstaller.
En janvier dernier, LG évoquait l'arrivée progressive au sein de webOS d'une initiative baptisée « IA Remote », avec une large place accordée à l'intelligence artificielle. Depuis quelques jours, c'est un certain Microsoft Copilot qui est venu prendre place dans l'interface de diverses Smart TV de la marque. C'est en effet ce qu'ont découvert de nombreux propriétaires de téléviseurs LG, surpris de voir Microsoft Copilot cohabiter aux côtés de leurs applications habituelles après une mise à jour de webOS.
Mais que vient faire Microsoft Copilot dans les Smart TV LG ?
En 2025, LG a intégré une nouvelle télécommande AI Magic Remote avec la majorité de ses modèles de Smart TV. Une télécommande dotée d'un design plus fin, d'une ergonomie simplifiée, mais aussi (et surtout !) d'une touche « AI » centrale, témoignant d'une volonté de placer l'intelligence artificielle au coeur de l'expérience de navigation avec des fonctions comme AI Voice ID, AI Search, AI Concierge, AI Picture Wizard, IA Sound Wizard…
Une IA qui promet de « comprendre votre manière de vivre pour optimiser chaque aspect de votre expérience télévisuelle, créant ainsi un divertissement idéal et personnalisé, rien que pour vous. »
Aujourd'hui, dans le cadre de ce même projet, c'est donc au tour de Copilot de débarquer de force au sein de l'interface… et tant pis si les utilisateurs n'en ont pas formulé la demande.
Une application non désirée… et impossible à supprimer
Même s’il peut être discrètement relégué hors de l’interface principale, Copilot ne peut toutefois pas être totalement supprimé du téléviseur concerné. L’application est en effet intégrée comme un composant natif du système d’exploitation, au même titre que d’autres logiciels préinstallés.
Une situation qui n’est pas sans rappeler ces applications que l’on retrouve parfois sur certains smartphones Android, souvent impossibles à désinstaller sans passer par des manipulations avancées, et que l’utilisateur doit se contenter de masquer ou de désactiver partiellement.
Précisons que le groupe LG n'est pas le seul à avoir fait de la place à Copilot au sein de son interface TV. C'est le cas également d'un certain Samsung, qui héberge lui aussi l'IA de Microsoft, aux côtés de sa Vision IA, dans les Smart TV animées par Tizen.
