Microsoft, dans sa grande générosité, a déjà coché pour vous la case autorisant cette collecte. Dans les paramètres de confidentialité, l'option « Formation du modèle sur texte » est activée par défaut. Son intitulé laisse croire qu'il ne s'agit que des discussions avec l'assistant, mais la réalité est bien plus intrusive. Une autre option, « Personnalisation et mémoire », également pré-activée, autorise l'IA à se souvenir de vos habitudes pour, dit-on, mieux vous servir.

Heureusement, il est possible de reprendre le contrôle de vos données. Il suffit d'ouvrir l'assistant, de trouver les paramètres de confidentialité et de désactiver manuellement ces deux options. Un petit effort qui vous évitera de participer malgré vous à l'éducation de l'intelligence artificielle de Microsoft.