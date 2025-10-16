Un assistant IA qui vous souffle la bonne stratégie, optimise vos réglages et répond à vos questions sans jamais interrompre la partie. Microsoft veut faire de Copilot le coéquipier parfait, même quand vous jouez dans le train.
Copilot savait déjà écrire, planifier, illustrer et coder. Il sait maintenant jouer. Ou plutôt, il vous aide à mieux jouer. Avec Gaming Copilot, Microsoft transpose son assistant intelligent dans l’univers du jeu vidéo, pour en faire un compagnon capable d’assister les joueurs et joueuses en temps réel, sans quitter la partie.
L’IA qui s’invite dans vos consoles de jeux
Officiellement disponible en version bêta et intégré aux ROG Xbox Ally et ROG Xbox Ally X, les consoles portables conçues avec ASUS, Gaming Copilot entend fluidifier l’expérience de jeu sur ces appareils hybrides tournant sur Windows 11. Pour autant, pas de manip' compliquée puisqu’une simple pression prolongée sur le bouton qui ouvre la bibliothèque de jeux devrait suffire à invoquer l’assistant directement depuis la partie en cours.
De là, l’assistant peut suggérer une stratégie, recommander un titre du Game Pass, ajuster des paramètres ou clarifier une mécanique un peu obscure. Pour s’intégrer au mieux à la manière dont on utilise la console, il est également possible d’échanger vocalement avec l’IA, sans mettre la partie sur pause.
Une bêta désormais accessible sur PC, mobile et consoles portables
Ce lancement s’inscrit dans la continuité du déploiement progressif de Gaming Copilot sur PC et mobile, via la Game Bar de Windows et l’application Xbox sur iOS et Android. Pour l’heure, la bêta s’adresse aux joueurs et joueuses de plus de 18 ans, dans toutes les régions sauf la Chine continentale. Microsoft prévoit d’enrichir progressivement les fonctionnalités, en s’appuyant sur les retours de la communauté et les essais menés auprès des membres du programme Xbox Insider.
Gaming Copilot peut déjà répondre à des questions sur ce qui se passe à l’écran, détailler l’histoire d’un personnage non-joueur, fournir des astuces en temps réel ou recommander des jeux en fonction de votre historique et de vos succès. De nouvelles options de coaching et d’analyse de gameplay sont également en cours de développement.
Microsoft présente cette intégration comme une première étape vers un jeu plus interactif, où l’IA deviendrait une coéquipière plutôt qu’un outil annexe. Une approche qui pourrait, à terme, transformer la manière d’apprendre, d’explorer ou de progresser, tout en renforçant un peu plus les liens entre Xbox et Windows.
