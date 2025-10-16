Ce lancement s’inscrit dans la continuité du déploiement progressif de Gaming Copilot sur PC et mobile, via la Game Bar de Windows et l’application Xbox sur iOS et Android. Pour l’heure, la bêta s’adresse aux joueurs et joueuses de plus de 18 ans, dans toutes les régions sauf la Chine continentale. Microsoft prévoit d’enrichir progressivement les fonctionnalités, en s’appuyant sur les retours de la communauté et les essais menés auprès des membres du programme Xbox Insider.

Gaming Copilot peut déjà répondre à des questions sur ce qui se passe à l’écran, détailler l’histoire d’un personnage non-joueur, fournir des astuces en temps réel ou recommander des jeux en fonction de votre historique et de vos succès. De nouvelles options de coaching et d’analyse de gameplay sont également en cours de développement.

Microsoft présente cette intégration comme une première étape vers un jeu plus interactif, où l’IA deviendrait une coéquipière plutôt qu’un outil annexe. Une approche qui pourrait, à terme, transformer la manière d’apprendre, d’explorer ou de progresser, tout en renforçant un peu plus les liens entre Xbox et Windows.