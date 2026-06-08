Dès l'ouverture de l'application, le SDK établit une connexion WebSocket persistante vers les serveurs de Bright Data, assignant un identifiant de session au terminal et attendant des instructions de relais. C'est à ce niveau que les chercheurs ont identifié la découverte la plus préoccupante : sur iOS, le tunnel de relais est configuré pour utiliser directement l'interface physique du réseau (Wi-Fi ou cellulaire), court-circuitant l'interface VPN du système. En pratique, si votre iPhone dispose d'un VPN actif, le trafic de relais Bright Data ne le traversera pas, restant invisible à tout outil d'inspection basé sur le VPN.

La configuration du SDK, accessible sur un endpoint public non authentifié que n'importe qui peut interroger en connaissant le bundle ID d'une application partenaire, fixe la consommation de bande passante mensuelle par défaut à 200 gigaoctets en Wi-Fi. Ce chiffre contraste avec le discours des applis partenaires, qui présentent généralement l'opt-in comme un usage « occasionnel » des ressources de l'appareil. La définition du seuil d'« inactivité » retenu par le SDK est elle aussi instructive : les drapeaux de configuration ignore_screen_on et ignore_on_call sont activés, ce qui signifie qu'un terminal est considéré éligible au relais même lorsque son utilisateur regarde l'écran ou est en cours d'appel.

Le même endpoint expose un manifeste de partenaires identifiant les applications ayant intégré le SDK. Parmi les entités identifiables avec un haut degré de certitude figurent PlayWorks Digital (plus de 400 titres de jeux pour TV connectée distribués chez des opérateurs comme Comcast, Sky, Cox et des fabricants comme LG, Samsung ou Vizio, avec une couverture revendiquée de 250 millions de foyers), CloudTV (présent sur plus de 125 marques de TV) et Viber Media (entre 250 et 820 millions d'utilisateurs actifs selon les sources). Les chercheurs précisent que la présence dans ce manifeste atteste d'une intégration ayant existé à un moment donné, pas nécessairement d'une présence active dans les versions actuellement distribuées.