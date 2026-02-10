Dans son message posté le 9 février, Windscribe a assuré que cette opération ne compromettait en rien la vie privée de ses utilisateurs et utilisatrices. Grâce à son infrastructure 100 % RAM-only, aucun disque n’est utilisé sur les machines, et rien ne persiste une fois le serveur éteint. « La seule chose que les autorités trouveront, c’est une installation standard d’Ubuntu », a écrit l’équipe sur X. Une affirmation réitérée par le CEO, Yegor Sak, auprès de nos confrères et consœurs de CNET, qui évoque la possibilité d’un RAM dump, soit une tentative de capturer la mémoire vive. Mais selon lui, cette hypothèse serait vaine : « Il n'y a aucune donnée utilisateur ni aucun enregistrement de connexions actives dans la mémoire du serveur une fois qu'un câble réseau est débranché (ce qui a été le cas). »

Le cœur de la défense de Windscribe repose en effet sur une double promesse : un serveur entièrement en RAM, et une politique de non-conservation des logs. Concrètement, cela signifie que la machine saisie n’utilise aucun support de stockage persistant. Toutes les données en transit passent par la mémoire volatile, qui s’efface automatiquement au redémarrage ou à l’extinction du serveur. Sans disques durs, sans cache conservé, l’objectif est d’empêcher toute forme de récupération après coup.

À cela s’ajoute une politique de confidentialité affirmant que Windscribe ne collecte ni les adresses IP sources, ni l’historique des connexions VPN, ni les sites visités. Même en cas de saisie, il n’y aurait donc aucun journal à remettre. L’entreprise en a par ailleurs profité pour rappeler qu’elle recevait régulièrement des demandes émanant des forces de l’ordre, sans jamais pouvoir y répondre favorablement faute de données exploitables. « Cette fois, ils n’ont pas demandé. Ils ont simplement arraché le serveur du rack pour chercher les logs eux-mêmes », a-t-elle ajouté sur X.

Ce type d’incident rappelle pourquoi de nombreux fournisseurs VPN privilégient aujourd’hui des infrastructures sans disque ou entièrement chiffrées. Dans les faits, un disque dur correctement chiffré (avec un chiffrement au repos, une clé de déchiffrement hors ligne et un verrouillage automatique à l’arrêt) peut offrir un niveau de protection comparable. Mais l’approche RAM-only réduit les risques liés à une mauvaise configuration ou à une gestion hasardeuse des clés, ce qui en fait une solution plus simple à sécuriser pour les opérateurs les plus exposés.