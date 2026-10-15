Pour les chercheurs, Discover-Tech n'est que le symptôme d'un système défaillant, où il suffit souvent de cocher des cases dans un formulaire en ligne pour être « certifié ». Leur premier conseil est donc de bloquer les pubs, puisqu'une annonce qui ne s'affiche pas ne peut exécuter aucun code. Les agences de cybersécurité américaines NSA et CISA le recommandaient déjà en 2018 et 2020. Concrètement, on peut installer un bloqueur de pubs fiable, réinitialiser régulièrement son identifiant publicitaire pour brouiller les pistes, désactiver le suivi publicitaire du téléphone, adopter un navigateur anti-pistage ou filtrer les pubs dès la box. Les journalistes, militants et autres profils exposés ont, eux, intérêt à se faire accompagner par des experts.