Les fraudeurs cachent toutes leurs instructions de clic dans deux fichiers d'une archive ZIP chiffrée, move.txt et click.txt. Dans ces fichiers, ils inscrivent des coordonnées précises, des durées et des trajectoires de gestes. L'application transforme ces données en classes TouchConfig et TouchData, puis les exécute avec la fonction Android dispatchTouchEvent. Le téléphone reproduit alors des appuis, des glissements et des gestes complexes dignes d'un vrai doigt.

Les chercheurs ont rejoué les coordonnées de move.txt et obtenu des tracés réguliers, qui reviennent à l'identique. Les fraudeurs sont très méticuleux. Ils dirigent chaque geste vers une bannière publicitaire précise sur les pages HTML5. Pendant toute l'opération, ils gardent la fenêtre cachée grâce à des réglages qui effacent tout signe à l'écran. L'utilisateur ne voit rien pendant que son téléphone clique sans arrêt.

Les fraudeurs frappent surtout aux États-Unis, d'après les relevés de trafic de Satori. Les chercheurs ont aussi repéré du trafic au Japon, en Australie, en Russie, en Nouvelle-Zélande et en Inde. Les annonceurs paient plus cher le clic sur les marchés riches, alors les fraudeurs y envoient l'essentiel de leur faux trafic.

Et ils financent eux-mêmes la suite. Avec les revenus des faux clics, ils paient de nouvelles campagnes de malvertising et publient de nouvelles applications. Selon Lindsay Kaye, vice-présidente du renseignement sur les menaces chez HUMAN, ils retournent contre lui les propres outils de l'écosystème publicitaire. Google bloque désormais les comportements liés à Trapdoor via Play Protect. Mais les fraudeurs publiaient encore de nouvelles applications et changeaient de domaines pendant que les chercheurs rédigeaient leur rapport, comme l'a constaté notre confrère TechRadar.

Les chercheurs de HUMAN ont publié la liste complète des applications piégées. Vérifiez votre smartphone Android et désinstallez sans attendre toute application qui y figure, surtout les lecteurs PDF, gestionnaires de fichiers et nettoyeurs de mémoire installés ces derniers mois. Vous pouvez consulter la liste au format HTML ou au format CSV. Les chercheurs ont aussi publié les domaines de contrôle sur cette page.