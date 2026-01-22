Le malware identifié par Dr.Web appartient à une famille baptisée Android.Phantom, principalement diffusée par le biais de deux circuits. D’un côté, des jeux publiés sur la boutique GetApps de Xiaomi, initialement légitimes, puis infectés via des mises à jour ultérieures. De l’autre, des versions modifiées d’applications populaires, proposées comme des alternatives premium gratuites, relayées sur des sites d’APK, des canaux Telegram ou des serveurs Discord. Dans tous les cas, le malware s’exécute en parallèle, avec pour seul objectif de générer des revenus publicitaires à l’insu de la personne qui utilise l’appareil.

Sa particularité tient à sa logique d'interaction, puisqu’au lieu de se baser uniquement sur des scripts JavaScript qui ciblent la structure d’une page web, il charge des pages dans un navigateur intégré à l’application, puis analyse ce qui est affiché à l’aide d’un modèle préalablement entraîné, chargé à distance et exécuté via TensorFlow.js (bibliothèque JavaScript éditée par Google, permettant d’exécuter des modèles de machine learning côté web).

Dans le détail, cette analyse passe par une observation directe de l’interface. Le navigateur peut être rendu sur un écran virtuel non visible, à partir duquel le malware effectue des captures d’écran. Ces images servent de base au modèle, qui repère les zones cliquables liées aux publicités, puis permet de simuler des interactions tactiles précises, comme un appui ou un défilement, sans intervention de l’utilisateur ou de l’utilisatrice. Cette logique permet de s’adapter aux formats d’annonces dynamiques, aux mises en page changeantes, aux iframes ou aux contenus vidéo, bref autant d’éléments qui, en temps normal, sont conçus pour entraver la génération de faux clics à grande échelle.

Le mode le plus intrusif peut transmettre un flux vidéo de ce navigateur invisible aux opérateurs, qui reprennent la main à distance lorsque l’automatisation échoue. Pour une campagne de fraude au clic, on a déjà affaire à un niveau de contrôle conséquent, d’autant plus inquiétant que le rapport de Dr.Web fait également état de modules associés chargés de collecter des informations sur l’appareil (numéro de téléphone, géolocalisation, liste des applications installées).