Lui et le représentant républicain Pat Harrigan ont adressé le 4 septembre une lettre commune à l’inspecteur général du Pentagone pour demander une enquête sur la gestion de ce risque. Harrigan résume le problème sans détour : les ennemis des États-Unis « ne devraient pas pouvoir sortir une carte de crédit et acheter des informations qui les aident à traquer les soldats américains ».

De plus, Wyden avertit que les téléphones personnels des militaires et des contractants amenés sur les bases restent hors du périmètre de protection. Zach Edwards, co-fondateur de la société Decryptads, estime que la désactivation des MAIDs réduit l'exposition aux ventes de données en masse, mais que d'autres méthodes de suivi demeurent possibles, notamment par triangulation des données techniques de l'appareil avec des informations réseau.