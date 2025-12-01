Jusqu'à présent, seuls les plus hauts gradés - du colonel au chef d'état-major - étaient assujettis à cette obligation. La nouvelle mesure intègre désormais les lieutenants-colonels, touchant ainsi plusieurs centaines d'officiers supplémentaires dans un cadre de sécurité stricte.

Selon le Jerusalem Post, il s'agit d'harmoniser la flotte des smartphones et surtout le déploiement des mises à jour. Contrairement à Android, où les correctifs dépendent des constructeurs partenaires de Google et varient selon les modèles, Apple déploie instantanément ces patchs sur toute sa flotte. Cette uniformité permettrait aux équipes IT militaires d'appliquer des protocoles de verrouillage beaucoup plus rigoureux : chiffrement renforcé, restriction des applications autorisées, gestion centralisée des appareils. En somme, un contrôle granulaire impossible à garantir sur la fragmentation d'Android.

Pour l'armée, il s'agit donc de réduire la surface d'attaque. L'architecture fermée d'iOS rendrait l'installation de malwares nettement plus complexe pour les adversaires, contrairement à Android où l'ouverture du système faciliterait ces intrusions. Bon, on le sait, en soi, certains spywares comme Pegasus ont réussi à infiltrer les smartphones d'Apple.