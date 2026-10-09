Foire aux questions

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Qu’est-ce qu’un malware implanté dans le firmware et dans la « partition système » d’Android, et pourquoi est-il si difficile à supprimer ?

Le firmware regroupe les composants logiciels fournis avec le téléphone (dont Android et des modules préinstallés), et une partie est stockée dans la partition système, conçue pour être en lecture seule en usage normal. Un code malveillant placé à cet endroit bénéficie souvent de privilèges élevés et survit aux désinstallations classiques, voire à certaines réinitialisations. Le supprimer proprement suppose en général de remplacer l’image système (reflash) ou d’intervenir avec des outils avancés, ce qui n’est pas accessible à la plupart des utilisateurs. Tant que la chaîne de production ou d’intégration du firmware reste compromise, de nouveaux appareils peuvent sortir avec le même implant.

Que signifie « privilèges système » sur Android, et qu’est-ce que cela permet concrètement à un module comme com.android.system.lite ?

Un composant avec privilèges système (application système/privileged) peut accéder à des API et autorisations interdites aux applications ordinaires, car il est considéré comme faisant partie du système d’exploitation. Cela peut permettre d’installer ou désinstaller des applications sans interaction visible, de modifier des réglages sensibles ou de charger du code additionnel à distance. Dans ce modèle, l’interface utilisateur peut rester quasi inchangée, ce qui réduit les signaux d’alerte. Le risque augmente si le module dispose en plus d’accès à des données sensibles (SMS, accessibilité), car ces droits ouvrent la voie à l’interception de codes ou à l’automatisation d’actions à l’écran.

Qu’est-ce qu’un « proxy résidentiel » et pourquoi le détournement d’un smartphone en proxy est problématique ?

Un proxy résidentiel est un relais de trafic internet qui utilise l’adresse IP d’un particulier, ce qui fait apparaître les connexions comme provenant d’un foyer et non d’un datacenter. Des attaquants s’en servent pour contourner des contrôles anti-fraude, masquer l’origine d’activités illicites ou automatiser des actions en ligne avec une IP jugée plus “crédible”. Si un smartphone est enrôlé comme proxy à l’insu de son propriétaire, une partie du trafic d’autres acteurs peut transiter par sa connexion, avec des impacts possibles sur la consommation de données, les performances et la réputation de l’adresse IP. En cas d’abus, des services peuvent associer l’activité au titulaire de la connexion, même s’il n’est pas l’auteur des actions.