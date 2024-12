Hardware haut de gamme

Côté quincaillerie, c’est le Snapdragon 8 Elite qui s’y colle. Le dernier SoC en date de Qualcomm doit en théorie fournir une puissance de calcul assez faramineuse, surtout dans la configuration que nous avons eue en main (16 Go de RAM, 1 To de stockage non amovible). Nous n’avons pas pu tester excessivement ses performances, la version chinoise étant dépourvue des services Google. On vous en dira plus lors d’un prochain test.