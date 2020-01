CES 2020 : Epson officialise l'EF-100, son projecteur microlaser doté d'Android TV

© Epson

« Une image incroyablement lumineuse et colorée »

Source : PR Newswire

Annoncé à 999 dollars ( à 949 euros sur le site de constructeur ), ce projecteur est doté d'Android TV.Il s'agit d'un projecteur laser. Plus précisément, l'EF-100 utilise la technologied'Epson, un trio de puces d'imagerie LCD ainsi qu'un objectif Epson à neuf composants. Il produit ainsi une image de 2 000 lumens ANSI dont la diagonale peut aller jusqu'à 150 pouces. Selon le communiqué de presse d'Epson, il faut s'attendre à «».L'appareil peut prendre en charge le streaming sans fil Wi-Fi. Doté d'Androit TV, il donne accès à plus de 5 000 applications, et l'ensemble des services de streaming les plus réputés, comme Netflix ou YouTube, sont présents.Compatible 4K, l'EF-100 peut être raccordé en HDMI et donne également la possibilité de brancher d'autres enceintes (sortie 3,5 mm). Il se décrit aussi comme un appareil facilement transportable, mais le communiqué d'Epson ne mentionne ni son poids, ni ses dimensions. Le site TrustedReviews évoque dans ses colonnes un poids de 2,7 kilos, une hauteur de 10 centimètres et une largeur de 21 centimètres.Enfin, notez que l'EF-100 peut être disposé horizontalement comme verticalement.