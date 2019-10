YouTube gère désormais le HDR sur les iPhone 11 Pro

© Apple

YouTube boude les iPhone 11

Les iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max rejoignent aujourd'hui les iPhone X et Xs, qui peuvent ainsi profiter de toutes les fonctionnalités de leur écran OLED.Exactement comme pour les iPhone XR l'année passée, l'iPhone 11 ne fait pas partie des appareils supportés par YouTube pour le HDR.En cause ? Cette technologie est réservée aux smartphones disposant d'un écran OLED. Or, les iPhone XR et 11 embarquent une dalle LCD. Même chose pour les iPad, peu importe leur génération.Pour activer le HDR sur YouTube, rien de plus simple. Rendez-vous dans les paramètres de lecture de la vidéo qui vous intéresse, et choisissez la qualité affichant « HDR ».