Fleabag : la série de Phoebe Waller-Bridge qui met joyeusement la puce à l'oreille

Bref vous l'aurez je pense compris, et il est inutile de tergiverser plus longtemps : Fleabag est l'une des meilleures séries anglaises, l'une des meilleures comédies, l'une des meilleures créations Prime Video et l'une des meilleures séries tout court, qu'il m'ait été donné de voir. Même si le show a su s'arrêter comme il fallait, aujourd'hui je suis véritablement en manque de Fleabag et je donnerais beaucoup pour découvrir de nouveaux épisodes.

Préparez-vous à ne plus voir Phoebe Waller-Bridge disparaître de votre radar, car son talent devant et derrière la caméra ne fait plus aucun doute. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que sa série Killing Eve, cartonne, ou qu'elle ait été recrutée pour écrire sur le prochain film James Bond. Daniel Craig qui évoque ses états d'âme face caméra ? Personnellement je signe direct.