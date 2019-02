Android TV se met à jour et améliore son écran d'accueil

Un nouvel Android TV en cours de déploiement

Sans crier gare,a lancé une nouvelle version de son logiciel, que certains peuvent d'ores et déjà télécharger. Une version qui permet surtout de profiter de quelques modifications visuelles.Disponible sur de nombreux terminaux (Smart TV, Nvidia Shield, Mi Box 3...) le service Android TV repose actuellement sur Android Oreo et la récente mise à jour, disponible chez certains utilisateurs, apporte quelques petites améliorations, visant notamment à optimiser l'expérience visuelle.En effet,, qui se charge d'optimiser l'interface, avec notamment un affichage général un peu plus en rondeur. Les icônes, ainsi que d'autres éléments, disposent désormais, sans oublier une animation subtilement revue à l'ouverture d'une application.À cela s'ajoute: cela fait quelques mois maintenant que Google intègre sa police sur divers programmes maison et il est donc assez logique de la retrouver également au cœur d'Android TV. Certes, on ne peut pas parler de « révolution », mais cela permet à Google d'uniformiser le côté visuel de ses produits.Cette nouvelle mise à jour Android TV est actuellement en cours de déploiement et, si les détenteurs de Nvidia Shield semblent être les premiers concernés, cette update devraitarriver sur tous les systèmes compatibles.