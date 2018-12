NVIDIA Shield TV : la MàJ 7.2 est disponible, Google Home et SMBv3 au menu

Google Home compatible et un paquet de jeux font leur entrée

Un bon plan pour bien finir l'année

La principale fonctionnalité de cette update logicielle 7.2 est le fait de pouvoir allumer et éteindre la Shield TV grâce au son de la voix. En passant par Google Home, il est maintenant possible de donner des ordres basiques à la box ou même d'ouvrir des applications comme MyCanal et Ozark. D'autres nouveautés sont d'actualité comme l'intégration du Dolby Atmos dans Amazon Prime Video, la prise en charge du rendu sonore 5.1 dans YouTube ou encore le fait de pouvoir accéder à des podcasts en utilisant les commandes vocales.Comme nous l'avons précisé plus haut, des jeux inédits s'invitent aussi sur la Shield TV. Via GeForce NOW, nous avons la possibilité d'accéder à Fallout 76, Call of Duty: Black Ops 4, Assassin's Creed Odyssey, Life is Strange 2, Megaman 11, Valkyria Chronicles 4 et Immortal: Unchained. Les nouveaux jeux sur Shield sont Bridge Constructor Portal, Fractal Space HD, Antventor, Deer Hunter 2018, Jump Drive et Teslagrad.Plusieurs optimisations ont également été effectuées comme au niveau de la réactivité de l'application mobile Shield TV, le support du protocole SMBv3 débarque, l'option de mise à jour automatique ou encore la personnalisation des paramètres rapides sont aussi d'actualité. Pour consulter la totalité du changelog, prenez la direction du site officiel de NVIDIA Enfin, sachez que la Shield TV est actuellement en promotion pour noël. Vous pouvez vous la procurer via Amazon pour 164€ avec sa télécommande. Vous aurez ainsi accès à des centaines d'applications et de jeux vidéo. Les films et autres programmes peuvent même être visionnés en 4K HDR.