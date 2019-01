CES 2019 - L'AirPlay 2 d'Apple arrive sur les smart TV (et pas que chez Samsung)

LG et Vizio partenaires d'Apple pour leurs TV 2019

Ça n'aura pas traîné ! Après l'annonce conjointe d'Apple et Samsung officialisant l'intégration de l'application iTunes Store dans les téléviseurs du constructeur coréen et de la technologie, la Pomme accueille deux fabricants supplémentaires qui l'embarqueront dans leur gamme de2019.Sans surprise,, l'éternel rival de Samsung sur le marché de la télévision, apportera le système AirPlay 2 dans ses prochains téléviseurs. Les deux coréens représentant la majeure partie des ventes dedans le monde, on comprend pourquoi Apple n'a réservé aucune exclusivité à l'un ou l'autre des constructeurs pour agrandir rapidement son parc d'utilisateurs.Plus étonnant de notre côté de l'Atlantique,fera également partie de la liste des partenaires d'Apple dans ce déploiement. Le fabriquant américain est pourtant l'une des marques les plus vendues aux États-Unis, avec des modèlesconnectés à seulement 150$. Les appareils de la marque sont d'ailleurs particulièrement présents dans les hôtels. Apple ne pouvait pas se passer d'une telle part de marché dans son propre pays.Apple a modifié la page de support d'AirPlay 2 en conséquence et indique que les Smart TV de ces différents constructeurs pourront afficher le contenu d'un iPhone ou d'un iPad en recopie vidéo, jouer de la musique depuis les appareils mobiles mais aussi de lancer un contenuavec Siri. Il sera également possible de contrôler la lecture sur la TV depuis le centre de contrôle d'iOS, de la même manière que le permet l'Apple TV actuellement.LG est le seul constructeur, dans son communiqué de presse a parler également de l'intégration d'Homekit, la plateforme démotique d'Apple dans ces téléviseurs. Il serait possible de contrôler ses lumières ou son thermostat avec les TV LG mais aucune information supplémentaire n'a été partagée par la marque.