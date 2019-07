SFR dévoile son grand plan pour inonder la Provence et une partie des Alpes de fibre optique

SFR investit 400 millions d'euros dans le sud

8 années gagnées par toutes les parties

Source : Communiqué de presse

C'est dans le cadre d'un appel à manifestation d'engagements locaux (AMEL) lancé par la Région Sud ques'est engagé à mieux équiper trois des six départements de la collectivité. Ainsi, l'opérateur de Patrick Drahi va intégralement desservir enles logements et locaux de 383 communes de plus, réparties dans les départements des Bouches-du-Rhône, des Alpes-de-Haute-Provence et des Hautes-Alpes d'ici 2022.SFR va raccorderà la fibre optique, leur permettant ainsi d'atteindre un débit jusqu'à 1 Gbit/s, soit 50 fois plus élevé que l'ADSL moyenne.Les 450 000 kilomètres de fibre qui vont être tirés représentent un, s'est félicité le président de la région PACA, Renaud Muselier, qui a conscience des économies réalisées (plus de 200 millions d'euros évoqués).Sans la procédure de l'AMEL, le raccordement de ces nombreuses prises à la fibre aurait été échelonné jusqu'en 2030. Ce sont doncgrâce à la convention signée ce jeudi 11 juillet.Par ce plan fibre, SFR va potentiellement, soit autant de clients potentiels que l'opérateur va pouvoir cibler, lui qui compte déjà plus de 13,1 millions de prises éligibles au très haut débit fixe. Au seul mois de mai dernier, SFR a encore déployé 150 000 prises supplémentaires réparties dans 154 communes partout en France. La société équipe aujourd'hui 3 100 communes du pays de ses services fibre, dont 2 200 ouvertes en 1 Gbit/s.