IoT : SFR lance un service et une option payante de montres connectées 4G

Utiliser la montre connectée indépendamment du smartphone

Des Apple Watch et Galaxy Watch proposées

Source : Communiqué de presse

Orange n'est désormais plus le seul opérateur de télécommunications français à proposer une option montre connectée fonctionnant avec laa annoncé, mercredi 26 juin, avoir lancé son propre, avec une offre à, hors coût de la montre évidemment.Grâce à, les clients mobiles SFR et REDbySFR peuvent à présent utiliser toutes les fonctionnalités d'une montre connectée 4G, passer des appels, envoyer des SMS et profiter de ses applications. «», s'enthousiasme le directeur exécutif grand public SFR, Grégory Rabuel.Avec sa connexion cellulaire,, qu'il n'est ainsi plus nécessaire de garder à ses côtés. La smartwatch se transforme en, notamment lors d'une activité sportive, lors d'une balade, en montagne au bord de l'eau (même si rester au soleil est fortement déconseillé ces temps-ci).SFR profite du lancement de sa nouvelle option pour commercialiser, desetdu constructeur Samsung, proposées entre 379 et 599 euros, selon les modèles.L'opérateur facture l'option eSIM à 10 euros, correspondant aux frais de mise en service et permet à celles et ceux qui décident de souscrire à l'option de bénéficier de trois mois offerts.