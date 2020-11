Altice (SFR) s'empare de Covage, son rival fibré sur le marché de gros

Après plus d'un an de négociations et de tractations, l'acquisition de Covage par SFR FTTH, l'entreprise dédiée au développement de la fibre de l'opérateur au carré rouge, est sur le point d'aboutir. Pour Altice, l'opération est tout bonnement excellente. SFR FTTH et Covage sont en effet des concurrents sur la fourniture de réseaux d'accès FttH (fibre jusqu'à l'abonné), dédiés au grand public, et de réseaux d'accès FttO (fibre jusqu'au bureau), réservés aux entreprises.