Orange dévoile son dispositif pour assurer la soirée, forte en data, de la Saint-Sylvestre

Le centre de supervision d'Orange, ange-gardien des services de l'opérateur

350 événements couverts chaque année

Si la voix, les SMS et MMS sont de moins en moins sollicités, c'est tout l'inverse au niveau du trafic data, qui double chaque année, avec une utilisation d'Internet sur mobile toujours plus croissante. Et tous les ans, le réveillon du nouvel an est, au même titre que des événements comme le Tour de France ou la Coupe du monde de football, l'un des moments forts de l'année, où les échanges entre les clients et les plateformes sont très élevés. D'où l'intérêt pour Orange de mettre en place un important dispositif, pour palier à toute mésaventure.La Saint-Sylvestre est un rendez-vous préparé avec minutie par les équipes d'Orange. Cela fait quatre mois qu'une équipe d'une soixantaine de personnes est sur le qui-vive pour offrir à tous les clients de l'opérateur la possibilité d'envoyer leurs vœux et autres messages de bonne année à leurs proches, dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier.Ces 60 collaborateurs seront postés au centre de supervision d'Orange, habituellement garni d'une trentaine de personnes. Durant le soir de la Saint-Sylvestre, les équipes techniques du centre organiseront des points réguliers afin de s'assurer que tout fonctionne normalement. Orange a dévoilé que pour le dernier jour de l'an (du 31 décembre 2018 00h00 au 1er janvier 2019 à 23h59), 466,7 millions de SMS furent échangés, avec une pointe à 28 689 messages par seconde à 00h07, et 30,6 millions de MMS furent déposés, avec une pointe à 126 294 messages par minute à 00h09.Le centre de supervision d'Orange fonctionne toute l'année, 7 jours 7 et 24 heures sur 24. Son rôle est d'anticiper, surveiller, détecter et, si besoin, réparer les services. Outre les périodes « chaudes » comme la Saint-Sylvestre, la mission des petites mains du centre est de permettre à chaque abonné Orange d'utiliser la totalité des services de l'opérateur, de la TV à Internet, en passant par Maison connectée et Djingo.Des dispositifs de détection et d'alerte ont ainsi été mis en place de façon à ce que l'équipe de supervision (qui est mobilisée sur plus de 350 événements chaque année) puisse réagir très rapidement, afin de prévenir et de rétablir les dysfonctionnements qui peuvent survenir.