Orange signe un accord de distribution pour BFM et RMC

La hache de guerre est enterrée

Source : Altice France

Nous apprenons ce 6 novembre 2019, qu'Orange a signé un accord avec RMC et BFM, les médias du groupe Altice, avec lesquels il était en conflit.Orange obtient ainsi un droit de distribution pour la chaîne BFM Business et les services associés de BFMTV, RMC Story, RMC Découverte, BFM Paris, BFM Lyon Métropole et i24News. «», précise Altice dans un communiqué.Pour rappel, les relations entre Orange et Altice s'étaient dégradées alors que leur précédent contrat de distribution expirait et que l'opérateur historique refusait de céder aux nouvelles exigences de son concurrent. Orange estimait notamment ne pas avoir à payer pour diffuser des chaînes disponibles gratuitement sur la TNT et que le prix demandé pour les services enrichis des chaînes était excessif au regard des audiences engendrées.En septembre dernier, Orange avait même coupé le signal de BFMTV sur ses Livebox pour faire pression sur Altice, suivant l'exemple de Free . Le groupe de Patrick Drahi a fini par abdiquer en acceptant de ne pas être rémunéré pour la diffusion de BFMTV, RMC Story et RMC Découverte.