Altice finit par craquer devant Free et Orange et renonce à les faire payer pour BFMTV

Le service de replay reste payant

Source : Capital

La semaine dernière, Free coupait le signal des trois chaînes du groupe Altice . Mais la maison-mère de SFR restait inflexible : elleen l'échange de la mise à disposition de. Mais hier, la donne a changé.a, à son tour, décidé de stopper la diffusion de ces chaînes via ses Livebox . Or, l'opérateur historique représente un poids considérable dans les négociations, possédant 42 % du marché français (contre 23 % pour Free).Le risque pour Altice de voir ses audiences fondre était donc énorme, et pouvait inévitablement entraîner une baisse des revenus publicitaires. Le groupe a, par conséquent, décidé de mettre fin au conflit :sur les Freebox et les Livebox,préalable.Mais pour Altice, ce n'est que partie remise. L'entreprise a déclaré vouloir, comme le replay. En attendant la conclusion d'un tel accord, ces services ne pourront pas être proposés par les opérateurs. Pour les utilisateurs, il faudra donc trouver un autre moyen pour regarder lede BFMTV.