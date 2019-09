5G : le patron d'Orange, Stéphane Richard, l'affirme, la techno sera lancée "au printemps 2020"

Stéphane Richard

Orange prêt à rediscuter avec Altice, mais à certaines conditions

Source : France Inter

Mercredi, le P.-D.G. d', s'est exprimé au sujet de la date de commercialisation de laen France, au micro de Léa Salamé, sur France Inter. Le dirigeant pense pouvoir, alors que l'opérateur va obtenir ses fréquences dans les prochaines semaines.La 5G en France, ce n'est donc plus qu'une question de mois . Et en attendant, Orange a mené d'autres discussions avec un opérateur (Altice, pour ne pas le citer), nettement plus houleuses d'ailleurs, puisqu'elles avaient conduit à la coupure des chaînes du groupe par l'opérateur historique, dont BFM TV, durant plusieurs jours Concernant cet épisode, Stéphane Richard indique que l'équilibre a été rompu par certaines chaînes, comme TF1 à l'époque. «», s'est-il justifié, tout en promettant de discuter d'une rémunération si les chaînes d'Altice se dotent de véritables services associés.