Cyberattaque : Orange lance une improbable campagne de sensibilisation 6G factice

Voilà la campagne d'affichage (Crédits : Orange)

Orange reprend les codes du phishing traditionnel pour sensibiliser

Capture d'écran du site 6g100ans.fr (Crédits : Alexandre Boero pour Clubic.com)

Aucune donnée de la campagne fictive collectée

Source : communiqué de presse

C'est une campagne plutôt osée que vient de lancer, mais il est certain qu'elle fera son effet. Alors que les cyberattaques ont encore frappé des millions de Français en 2018, l'opérateur historique vient de lancer une, cette technique qui, grâce à l'envoi d'un mail déguisé en courrier électronique officiel (d'une entreprise, institution ou administration), permet de recueillir des données personnelles et de hacker les cibles en les incitant au clic.Les 2 et 3 juillet, Orange diffuse sur Internet, mais aussi en affichage à Paris, Lyon et Marseillequi a tout l'air d'être une annonce provenant directement de l'opérateur. Au menu : un bon plan éphémère proposantEt si des coquilles parfois grossières (« Ornge » pour « Orange » ; « Ilimité » pour « Illimité » ; « pour bénéficiez » au lieu de « pour bénéficier ») ont été volontairement insérées dans cette vraie-fausse campagne publicitaire, nul doute que partout en France, certaines personnes peu attentives croiront à un véritable bon plan de la firme, malgré l'énormité de l'offre. Il n'y a pas que des lecteurs de Clubic sur tout le territoire, après tout ! (Si si, vous êtes les meilleurs...).La suite est encore plus intéressante. Orange... enfin, « Ornge », propose deou de se rendre sur le site 6g100ans.fr pour pouvoir souscrire et bénéficier de cette offre tombée du ciel. Une fois sur le site, Ornge demande un prénom, un nom et une date de naissance. Une fois ces champs remplis, c'est là que les moins attentifs découvriront le pot aux roses., lit-on sur le site. «», peut-on voir. «», conclut le message.Les affiches et bannières trompeuses seront remplacées, dès le 4 juillet, par des messages signés de la véritable marque Orange. L'opérateur précise, plus sérieusement, qu', qui nous renvoie sur le site officiel d'Orange au bout d'une vingtaine de secondes, afin d'expliquer aux piégés les contours de la campagne.Du 4 au 9 juillet, Orange ne cherchera plus à piéger les moins attentionnés, mais distillera donc des, notamment sur ses réseaux sociaux. «», indique Hugues Fulon, Directeur exécutif stratégie et des activités de cybersécurité du groupe.