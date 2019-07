Orange Bank enrichit son offre Visa Premium avec le lancement du cashback

Jusqu'à 100 euros de remboursement par achat

Déjà 10 000 clients conquis par la Visa Premium en quatre mois

Source : Communiqué de presse

commercialise depuis plusieurs mois une offre qui donne accès à la carte, dotée d'un écran LCD qui, toutes les heures, affiche un nouveau cryptogramme (ce que l'on appelle le cryptogramme dynamique) et permet de payer et de retirer de l'argent sans frais, en France et à l'étranger. La filiale de l'opérateur de télécommunications renforce l'offre avecet, au moins, jusqu'au 9 octobre 2019 inclus.Grâce au, les titulaires d'une cartechezpourrontLe remboursement peut grimperet vaut pour tous les achats de téléphones mobiles, accessoires et équipements. Il est évident que l'achat doit avoir été réalisé avec la carte bancaire pour profiter du cashback. Les clients en bénéficient dès la personnalisation du code de leur carte.Dans la pratique, le client recevra son versement dans les jours qui suivent l'achat, directement sur son compte bancaire. Il existe une petite restriction puisque seuls les achats réalisés en France Métropolitaine, à la Réunion ou Mayotte feront l'objet d'un remboursement. Notez par ailleurs que si vous annulez votre achat Orange, le cashback le sera également.Quatre mois après son lancement chez Orange Bank, lafait état d'un certain succès, avec, contre 7,99 euros par mois. «», promet Stéphane Vallois, directeur général délégué d'Orange Bank.