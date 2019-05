Cybersécurité : Orange met un demi-milliard d'euros dans le rachat de SecureLink

ksokolowska / Shutterstock.com

Orange devient le numéro 2 européen de la cybersécurité

Des solutions de sécurité globales très appréciées

Pour le compte de sa filiale Orange Cyberdefense,a officiellement annoncé , le 7 mai 2019, le rachat de la société, pour la modique somme de 515 millions d'euros. Si le prix est très largement supérieur à la valeur potentielle de cette société (22 fois son EBITDA !), Orange s'offre l'un des acteurs indépendants européens de services de cybersécurité majeurs et devient ainsicontinentaux du secteur.Orange a mis le paquet pour valider le rachat de SecureLink, soumis néanmoins aux conditions de clôture usuelles, qui devraient être finalisées à la fin du 2e trimestre ou 3e trimestre 2019. La société néerlandaise, forte de ses, de ses 2 100 clients et de ses 660 salariés, fait désormais de la filialele deuxième acteur européen de la cybersécurité, avec un chiffre d'affaires de près de 600 millions d'euros, derrière l'Américain IBM.Très présente dans les pays nordiques (Suède, Danemark, Norvège), mais aussi ancrée en Belgique, au Royaume-Uni, en Allemagne et aux Pays-Bas, la société SecureLink vient renforcer chez Orange les. Elle propose notamment une offre de support de maintenance, de sécurité et d'assistance opérationnel 24h/24 et 7j/7, forcément apprécié par Orange.En tant queet entreprise majeure en Europe, Orange se doit de répondre aux attentes de ses clients en matière de cybersécurité, tous à la recherche de solutions de sécurité qui puissent englober à la fois la sécurisation de leurs systèmes d'information internes, celle de leurs collaborateurs et celle de leurs sites distants.En validant l'acquisition de SecureLink, «», s'est félicité Hugues Foulon, Directeur exécutif de la cybersécurité pour Orange. Le directeur général de SecureLink, Thomas Fetten, a déclaré s'être laissé convaincre «».