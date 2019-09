Free VS Altice : les chaines BFM et RMC de retour sur la Freebox

Un accord arraché après six mois de conflit

Altice entend bien faire payer les opérateurs dans plusieurs années

Source : Univers Freebox

C'est finalement la fin du conflit entreet. Les deux groupes sont parvenus à renouveler l'accord de diffusion des chainesou encore, qui sont à nouveau accessibles, depuis hier soir, sur la À l'instar d'Orange , Free peut reprendre la diffusion des chaines gratuites du groupe Altice, et ce,Seule BFM Business n'est plus disponible puisque la chaîne n'est pas accessible depuis la TNT.Les services associés, comme le, et qui étaient au cœur du conflit opposant les deux entreprises, ne sont également pas disponibles depuis l'interface de la Freebox. Xavier Niel estime que ces derniers n'ont pas rencontré leur public et ne valent certainement pas les quatre millions d'euros exigés il y a encore quelques semaines parAlain Weil, P.-D.G. du groupe SFR qui regroupe les chaines de télévision du groupe Altice,. Si l'homme n'a pas réussi cette fois, il leur donne rendez-vous dans quelques années, quand ses antennes auront plus de poids, comme il l'explique au Parisien : «».