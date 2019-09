Free attaque Altice en justice, pour le rachat avorté de Virgin Mobile

Xavier Niel

Numericable s'était emparé de Virgin Mobile pour 325 millions d'euros

Au même moment, Numericable discutait du rachat de SFR

Lire aussi :

Altice lance un forfait mobile à 20 dollars à vie aux États-Unis



Source : La Lettre A

Les gladiateurs entrent dans l'arène.poursuit actuellementen justice après avoir déposé une plainte contre l'entreprise au motif que son concurrent l'aurait empêché de s'emparer deen 2014, via un stratagème illégal.. Une première audience se tiendra le 4 octobre prochain devant le tribunal de commerce de Paris pour départager les deux opérateurs, nous apprend laMais que s'est-il passé entre Free et Altice pour en arriver là ? Les faits remontent à 2014. À cette époque, plusieurs opérateurs font part de leur volonté d'acquérir: on retrouve parmi eux, mais également Bouygues Telecom et Coriolis. Après la période de négociations,(ou plutôt Numericable), faisant tomber dans son giron les 1,7 million de clients de l'opérateur virtuel «».En apparence, le rachat n'a rien de plus normal. En fait, c'est tout l'inverse. En effet, dès le mois de mai 2014, Numericable était entré en discussions exclusives avec, opérateur de réseau mobile virtuel qui opère aujourd'hui sous le nom, pour racheter Virgin Mobile. Et le moment fut très mal choisi, selon Free.Le plus problématique est que dans le même temps se déroulait une autre opération monstre. Numericable était en train de mettre la main sur SFR (et a depuis fusionné avec l'opérateur au carré rouge pour former le groupe Altice France). Aussi,Free accuse ainsi Patrick Drahi d'avoir orchestréet d'avoir mené des négociations exclusives, en laissant les autres acquéreurs potentiels sur le carreau. Un rachat ne peut pas être acté entre deux sociétés sans avoir obtenu l'assentiment du régulateur.. L'autorité avait considéré que la prise de contrôle de SFR et de Virgin Mobile avant d'obtenir son autorisation était déloyale, ce qui l'avait contraint à payer 80 millions d'euros d'amende.