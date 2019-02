Free Mobile inclut désormais la data depuis la Serbie, la Biélorussie, la Géorgie...

Plus de 65 destinations en roaming accessibles aux abonnés au Forfait mobile Free

n'en finit plus d'étoffer son forfait mobile à 19,99 euros . Après le Sri Lanka et le Bangladesh la semaine dernière, l'opérateur de Xavier Niel vient d'ajouter comprise dans le Forfait Free : la Serbie, le Monténégro, la Biélorussie, la Macédoine, l'Arménie, la Géorgie, le Kazakhstan, le Pakistan et l'Ouzbékistan.Au total, les abonnés d'un Forfait mobile Free ont désormais accès à un, dont les nouvelles sont incluses dès ce mardi 12 février 2019 pour les anciens abonnés comme pour les nouveaux et futurs. Notons que les abonnés Freebox peuvent toujours prétendre à un coût moins élevé de ce forfait (15,99 euros par mois).Pour rappel,. Ainsi, vous pouvez téléphoner, mais aussi envoyer des SMS, MMS et accéder à Internet, ce que l'on appelle le roaming data, depuis les pays inclus dans votre forfait.